استطلاع: تراجع تأييد الألمان للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر

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كشف استطلاع حديث عن تراجع تأييد المواطنين الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع.

وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند" (اتجاه الأحد) -الذي يجريه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد- أن تأييد المواطنين للاشتراكيين الديمقراطيين تراجع بنسبة نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع وبلغ 17%.

وأوضح الاستطلاع أن الأمر ذاته حدث مع حزب الخضر الألماني، حيث انخفض تأييد المواطنين له بنسبة نقطة مئوية وبلغ 18%.

وبالنسبة للاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي (المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل)، والحزب المسيحي الاجتماعي، فلم تتغير نسبة تأييد المواطنين له وظلت عند 28%.

جدير بالذكر أن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي هما طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

كما ظل تأييد المواطنين الألمان لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (إيه إف دي) اليميني المعارض عند نسبة 13%، بحسب الاستطلاع.

وفي المقابل، ازداد تأييد المواطنين لحزب اليسار الألماني المعارض بنسبة نقطة مئوية ليصل حاليا إلى 10%، وكذلك بالنسبة للحزب الديمقراطي الحر وأصبح 9%.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 18 و24 أبريل الجاري، وشمل 1433 شخصا، بحسب صحيفة "بيلد أم زونتاج".