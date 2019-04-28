السجن 10 سنوات في بنجلادش لثلاثة رجال من الروهينجا لحيازتهم متفجرات

قال مسؤولون إن ثلاثة من مسلمي الروهينجا حكم عليهم في بنجلادش اليوم الأحد بالسجن 10 سنوات لكل منهم لحيازتهم متفجرات في دكا قبل خمس سنوات.

وأصدر القاضي ربيع علام الحكم ضد نور حسين وياسر عرفات وعمر كريم، وهم من مسلمي الروهينجا الذين يعتقد أنهم عبروا الحدود إلى بنجلاديش من ميانمار في عام 2012، وذلك لحملهم متفجرات ومواد ناسفة ومواد أخرى تستخدم في صنع القنابل.

وقال المدعي صلاح الدين هاولادر، إن حسين وعرفات كانا في قفص الاتهام عندما صدر الحكم بينما حوكم كريم غيابيا.

واتهم المحققون الرجال الثلاثة، بموجب قانون المتفجرات، بعد أن تم إلقاء القبض على اثنين منهم وبحوزتهم مواد لصنع القنابل في أعقاب انفجار بالقرب من ملجأ سليم الله مسلم في الجزء القديم من دكا في 30 نوفمبر 2014.

ووفقا للائحة الاتهام، اعترف المشتبه بهم بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية في بنجلاديش بمساعدة بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة النشطة دوليا.

كما وجد المحققون أن لديهم صلات مع فصيل من جماعة المجاهدين المحظورة في بنجلادش، وهي المسؤولة عن هجوم على مطعم في العاصمة دكا عام 2016 وأسفر عن مقتل 22 مدنيا.