دانيال كريج: لا أمانع تحول جيمس بوند لشخصية نسائية

قال الممثل البريطاني، دانيال كريج، إنه يتفق مع فكرة أن يكون جيمس بوند شخصية نسائية، أو أن يؤديها ممثل من ذوي البشرة الملونة "السمراء".

جيمس بوند الذي اعتاد عليه الجمهور أن يكون بريطاني الجنسية وسيم المظهر أبيض البشرة، يواجه بعض الاختلافات في الفترة القادمة بعد قرار دانيال كريج بأن يكون النسخة القادمة التي يتم التحضير لها الآن آخر أعماله لهذه الشخصية، وتردد كثير من الإشاعات حول إمكانية تحويلها لشخصية نسائية أو أن يؤديها ممثل من أصل أفريقي وطرح اسم إدريس ألبا للقيام بها.

وأكد كريج في تصريحات لموقع "إي تي"، على أنه ليس المهم لون أو نوع الممثل الذي سيؤدي دور جيمس بوند، ولكن المهم أن يكون مناسبا ومؤهلا للوظيفة، وهو يعتقد أنه يجب فتح الباب أمام الجميع لهذه الفرصة.

وعن اعتزاله تأدية دور جيمس بوند، قال كريج إن الجمهور سيصاب بالملل إذا تمسك بهذه الشخصية الخيالية أكثر من ذلك، ويجب فتح الفرصة للآخرين.

في مؤتمر صحفي، أعلن صناع سلسلة أفلام جيمس بوند، أن الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، سيؤدي دور "الشرير" في الجزء القادم الجاري تصويره الآن في جامايكا.