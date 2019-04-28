هيئة الانتخابات الإسبانية: إقبال كبير على الانتخابات البرلمانية

ذكرت هيئة الانتخابات في إسبانيا اليوم الأحد أن الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد يشاركون بأعداد أكبر مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.

وبحلول الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، أدلى 48ر41 بالمئة من الناخبين بأصواتهم، بارتفاع عن 87ر36 بالمئة بحلول ذلك الوقت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في حزيران/يونيو 2016 ، حسب هيئة الانتخابات.

ويحق لنحو 37 مليون ناخب إسباني الإدلاء بأصواتهم في 23 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد اليوم الأحد، حيث تم نشر حوالي 92 ألف رجل شرطة لتوفير المزيد من الأمن هناك.

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد دعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن سحبت الأحزاب الكتالونية دعمها لمقترحه بشأن الميزانية.

ويتقدم حزبه (العمال الاشتراكي) الذي اعتبر نفسه حصنا ضد صعود حزب "فوكس" اليميني المتطرف، لكن يحتمل ألا يحقق أغلبية.

ويحتاج الحزب إلى دعم حزب بوديموس الذي يميل إلى اليسار وربما أحزاب أخرى من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وإذا تمكنت القوى المحافظة بقيادة حزب الشعب في تحقيق أغلبية، فإن حزب فوكس الجديد قد يصبح عضوا في ائتلاف. وستكون تلك هي المرة الأولى التي ينضم فيها حزب يميني متطرف إلى حكومة مركزية.