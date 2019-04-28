اتهمت وثيقة رسمية لهيئة الخدمات الصحية البريطانية«NHS»، صيدلي بريطاني برئاسة مافيا للاتجار في الأعضاء داخل الأراضي السورية لصالح «داعش»، حسبما أوردت صحيفة «ذا صن» البريطانية اليوم.

وقالت تقارير جهاز الاستخبارات البريطاني، إن الصيدلي عصام أبو عنزة، 40 عامًا، شكّل رفقة الطبيب محمد أنور، 40 عامًا، مافيا قامت بانتزاع أعضاء بشرية لأسرى «داعش» على الأراضي السورية، واستخدمتها لصالح جرحى مقاتلي داعش، أو بيعها لصالح تمويل التنظيم ومده بالمال.

وأوضحت الصحيفة، أن البريطانيين كانا عضوين في مافيا مكونة من 10 أعضاء، قامت بجرائم بحق أسرى تنظيم داعش في سوريا، على الطريقة النازية، إذ قاموا بانتزاع أعضاء أسرى التنظيم، وعذبوهم باستخدام المواد الكيميائية.

وقالت الصحيفة إن البريطاني عصام أبو عنزة انضم إلى تنظيم داعش في العام 2014، بعدما غادر مدينة شيفلد البريطانية برفقة زوجته وطفليه متجهًا إلى الأراضي السورية، ليصبح بعد ذلك الذراع الطبي للتنظيم الإرهابي «داعش»، ثم ترأس مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، لصالح التنتظيم، ولحق به الطبيب البريطاني، المولود في مدينة برمنجهام، محمد أنور ميا، بحسب التقارير الاستخباراتية التي نقلتها «ذا صن».

وذكر شهود عيان إن الطبيبين البريطانيين اللذان ترأسا فريق طبي مكون من 10 أفراد، متورطان في جرائم وحشية وأنهما قاما ببيع الأعضاء البشرية لأسرى التنظيم في السوق السوداء، بين العامين 2014 و2017 .

ونقلت الصحيفة، عن أغياد الخضر، ناشط سوري قوله إن الصيدلي البريطاني عصام أبو عنزة كان بمثابة وزير صحة تنظيم «داعش» وذراعه الطبي، لافتة إلى أن «داعش ليس مجرد جماعة راديكالية لكن كان له حكومة من وزراء مسؤولين لكل شيء».

وأضاف الخضر، أن أبو عنزة اختير لمنصب وزير صحة التنظيم في 2014، ثم كوًن فريقًا كاملا بينه الطبيب البريطاني محمد أنور ميا وتورطا معًا في إجراء جرائم ضد أسرى التنظيم، كانتزاع أعضائهم، وتعذيبهم بالمواد الكيميائية، في مستشفيات دير الزور بين العامين 2014 و2017، وأنهما قاما باحتجاز أسرى «داعش» في غرف بها جسامين مقطعة.

وقالت وثائق الاستخبارات البريطانية، إن الطبيب محمد أنور ميا، محتجز برفقة 6 مشتبه في كونهم ينتمون، لعصابة الجرائم الطبية المعروفة باسم «البيتلز»، أما الصيدلي أبو عنزة فتعتقد الاستخبارات البريطانية، أنه مختبيء في أحد كهوف ومعاقل داعش على مقربة من مدينة باغوز السورية.