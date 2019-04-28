تنظم إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية، بعد غد الثلاثاء، الاجتماع السابع للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، في إطار التحضيرات لأعمال الدورة العادية الـ 52 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي المقرر انعقادهما يومي 19و20 مايو المقبلين، على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 72 لمنظمة الصحة العالمية المقررة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 مايو بجنيف.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة -في تصريح اليوم الأحد- إن هذا الاجتماع سيناقش الموضوعات المدرجة على أجندة اجتماعات الدورة العادية الـ 52 للمجلس ومكتبه التنفيذي وهي المجلس العربي للاختصاصات الصحية، الأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي، تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأوضحت أن نتائج أعمال هذا الاجتماع سيتم رفعها إلى اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لاعتمادها تمهيدا لعرضها على الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الصحة العرب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.