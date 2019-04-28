الكويت تشدد الإجراءات الأمنية في محيط المساجد استعدادا لشهر رمضان

أكدت مصادر أمنية كويتية أن تأمين المساجد ودور العبادة في شهر رمضان والتعامل الحاسم مع المشتبه بهم هو عنوان الخطة الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

ونقلت صحيفة "القبس" اليومية الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصادر قولها إن الإجراءات المشددة تقضي بتكثيف المراقبة للحالة الأمنية والأوضاع المرورية في محيط المساجد ودور العبادة مع توزيع نقاط ثابتة ومتحركة للدوريات وتوزيع لشرطة الأمن العام والمرور والنجدة والمباحث، وغيرها من عناصر الدعم والمساندة المرتبطة بفرق العمليات، وكذلك زيادة انتشار الدوريات في كل مناطق المحافظات.

وشددت المصادر على صدور تعليمات واضحة وصريحة من القيادة العليا للوزارة تنصُّ على التعامل الفوري والحاسم مع أي مشتبه به، وعدم التهاوُن مع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن العام.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، أعلن أمس السبت عن تجهيز 18 مركزا رمضانيا بمحافظات الكويت الست، إضافة إلى المسجد الكبير الذي وضعت له خطة متكاملة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.