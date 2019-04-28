تقارير: 194 مليون يورو تكاليف المهام الخارجية للجيش الألماني في 2018

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن تكاليف المهام الخارجية للجيش الألماني في العام الماضي تجاوزت ما كان مخططا له ووصلت إلى 194 مليون يورو.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، استنادا إلى التقرير السنوي الجديد لوزارة الدفاع عن المهام الخارجية للجيش، أن الحكومة كانت تخطط لتخصيص 975 مليون يورو لهذه المهام في 2018.

وحسب الصحيفة، فإن أكبر التكاليف كانت من نصيب مهمة الجيش في أفغانستان "الدعم المطلق" بـ339 مليون يورو.

من جانبها، كانت متحدثة باسم وزارة الدفاع صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، بأنه ثمة تطورات لا يمكن التنبؤ بها بخصوص التكاليف المتوقعة للمهام الخارجية "فالظروف الإطارية تتغير ميدانيا بشكل دائم وغالبا ما يكون ذلك على المدى القصير، ولذلك فهناك قيود في التنبؤ بالتكاليف حتى آخر سنت".

وأوضحت المتحدثة أن من الممكن على سبيل المثال أن تبرز حاجة إلى الاستعانة بمزيد من الأفراد في حال تطلب الوضع الأمني ذلك، وأضافت أن الإمدادات واللوازم يمكن أن تزيد تكلفتها كما يمكن أن تبرز حاجة إلى عمليات إصلاح غير متوقعة في أنظمة الأسلحة.

واختتمت المتحدثة تصريحاتها بالقول إن من "المهم أن لدينا مرونة مالية بحيث نتمكن من ضمان أداء التكليف مع ضمان سلامة جنودنا في هذه المهام".