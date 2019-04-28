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صندوق أبو ظبي للتنمية يودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 28 أبريل 2019 - 2:39 م | آخر تحديث : الأحد 28 أبريل 2019 - 2:39 م

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم الأحد، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار؛ وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات «وام».

وأفادت «وام»، أن هذه الوديعة تأتي كجزء من حزمة مساعدات مشتركة، أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية للسودان، وتبلغ قيمتها 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

ووقع الاتفاقية كل من محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن الجانب السوداني، آمنة ميرغني حسن التوم، مدير عام الأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.


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