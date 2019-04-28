نيوزيلندا: إلغاء فعاليات الإفطار الجماعى فى المساجد خلال رمضان

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية فى نيوزيلندا، مصطفى فاروق، أمس، إلغاء فعاليات الإفطار الجماعى خلال شهر رمضان، فى مساجد البلاد.

وأوضح فاروق أن الخطوة تأتى فى إطار تدابير إضافية، بهدف توفير الأمن للمصلين طوال شهر الصيام، بحسب ما نقله راديو نيوزيلندا.

وقال فاروق إن التدابير الجديدة اتخذت بالتعاون مع الشرطة النيوزيلندية، التى شكرها على دعمها، مضيفا: «عيّنا مسلمًا يعمل فى الجيش النيوزيلندى سيساعدنا فى تنسيق شئون الأمن فى المساجد بعموم البلاد».

وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية فى نيوزيلندا إلى إلغاء فعاليات كانت مقررة فى 10 مساجد نهاية الأسبوع، وتأجيل فعالية «أيام المسجد المفتوح»، التى تعرف النيوزيلنديين بالإسلام، إلى يونيو القادم. وتابع: «لدواعى أمنية لا يمكننا إحضار الناس إلى مساجدنا حاليا».

ومنتصف مارس الماضى، استهدف هجوم مسجدين فى مدينة «كرايست تشيرش» بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن استشهاد 50 مصليا، وإصابة 50 آخرين. ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن على الفور الجريمة بالإرهابية.

وصوّر منفذ الهجوم الإرهابى، الأسترالى برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها فى قبعة كان يرتديها، وبث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قبل أن يتم حذفها لاحقا.