ستاندرد آند بورز تبقي على تصنيفها الائتماني لإيطاليا مع نظرة سلبية

أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني، الجمعة، التصنيف الائتماني لإيطاليا، مقدمة بذلك المزيد من الوقت للحكومة الشعبوية في روما لتنفيذ إجراءات مقنعة للتصدي للمشاكل الاقتصادية بالبلاد.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية، أكدت المؤسسة على التصنيف الائتماني للبلاد عند "بي بي بي" وهو ثاني أدنى مستوى استثماري، مع إعطاء نظرة مستقبلية سلبية مشيرة إلى إمكانية خفض التصنيف.

وفي بيان، قالت ستاندرد آند بورز إنه "بينما الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية تضع الدين العام في مسار صعودي، نستمر في الاعتقاد أن إيطاليا تستفيد من خصائص الائتمان التي تدعم تصنيف /بي بي بي/.. نحن نتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيطالي ركودا هذا العام، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بحوالي واحد بالمئة بشكل اسمي".

كانت الحكومة الائتلافية المؤلفة من حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة قد أكدت في وقت سابق من هذا الشهر توقعات قاتمة للاقتصاد، حيث خفضت النمو المستهدف هذا العام إلى 2ر0 بالمئة فقط، بينما زادت حجم العجز المالي المستهدف.