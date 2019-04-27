الجيش الوطني اليمني: إبطال مفعول 7 آلاف لغم زرعها الحوثيون في حجة

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إبطال مفعول نحو سبعة آلاف لغم زرعها مسلحو جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة "إن الفرق الهندسية التابعة لهم بالتعاون مع خبراء ألغام في التحالف العربي أتلفوا نحو سبعة آلاف لغم متنوعة المهام والأحجام والصناعات، كانت زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مديرية حيران وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس".

وأضاف البيان أن اجمالي ما تم تفكيكه من قبل الفرق الهندسية "بلغ 32 ألف لغم في كل من مديريات ميدي وحيران وعبس، مؤكدا استمرارها في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومدنهم".

وأكد البيان، أن المنطقة الخامسة مستمرة في إزالة الألغام "التي زرعتها المليشيا في مساكن ومزارع المواطنين في مديريات حيران وعبس ومثلث عاهم، مؤكدا أن زراعة الألغام بطريقة عشوائية تعد خطورة بالغة تواجه المواطنين".

وتخضع معظم محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، لسيطرة مسلحي الحوثي، منذ العام 2014، في حين استطاعت القوات اليمنية المسنودة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، السيطرة على عدة مناطق هناك بينها ميدي وحيران وحرض وأجزاء من عبس.