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مقتل 15 مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية جنوبي أفغانستان

أوروزجان (أفغانستان) - د ب أ:
نشر فى : السبت 27 أبريل 2019 - 10:05 ص | آخر تحديث : السبت 27 أبريل 2019 - 10:05 ص

ذكر تقرير إخباري أن 15 من مسلحي جماعة طالبان، على الأقل، لقوا حتفهم خلال عمليات نفذتها قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية في إقليم أوروزجان، جنوبي البلاد، خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن المتحدث باسم الفيلق رقم 205، التابع للجيش الأفغاني، اليوم السبت، أن 15 مسلحا من طالبان قُتلوا في سلسلة من الغارات التي نفذتها القوات الخاصة الأفغانية، إلى جانب الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الأفغاني بمنطقة تارين كوت بالإقليم.

ويقول المسؤولون إن العمليات جاءت في إطار محاولة مستمرة للقضاء على الشبكات التابعة لطالبان، وإجهاض العمليات الإرهاربية التي تخطط لها الجماعة في المنطقة.


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