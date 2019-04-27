هل تصبح سكارليت جوهانسن رئيسة الولايات المتحدة في المستقبل؟

كشفت النجمة العالمية سكارليت جوهانسن، عن تفكيرها في الالتحاق بعالم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة ما في حياتها، مشيرة إلى أنه من الوارد أن تقتحم هذا المجال في المستقبل عبر بوابة الانتخابات الرئاسية.

وقالت «جوهانسن» خلال حوار لمجلة «فاريتي»، في خضم حديثها عن السباق الرئاسي للانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها عام 2020، إنها لم تفكر من قبل في خوض هذا المضمار، لكن هذا الأمر قد يحدث في وقت ما من المستقبل.

وبسؤالها عما إذا كان نشاطها السياسي قد حمس طموحاتها في هذا الشأن، أضافت: «أعتقد أن أفضل طريقة لإحداث التغيير تكمن في السياسة الداخلية. وربما في مرحلة خلال المستقبل البعيد سأشعر بهذا الدافع لدي، لكن هذا لم يحدث حتى الآن».

وفيما يتعلق بقرار «جوهانسون» في دعم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لم تعلن تأييدها الواضح للمرشح الديمقراطي المحتمل والأوفر حظًا جو بايدن، رغم أنها سبق لها الوقوف بجانب الديقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات 2016.

وعللت النجمة العالمية الأمر بأنها تحتاج إلى مزيد من البحث حتى تستطيع الاستقرار على مرشح بعينه، لتدعمه في الانتخابات المقبلة، مضيفة: «لم أستقر حتى الآن على مرشح محدد، رغم أن هذا هو الوقت المناسب كي تدعم مرشحًا ما».

واستطردت: «أعتقد أنه علي أن أقوم بالقليل من البحث»، مؤكدة كذلك على أن الحزب الديمقراطي قد عانى كثيرًا وتضرر مما وقع خلال السنوات الماضية.

كما أعلنت بوضوح أنها ستقف وراء المرشح الذي سيتكمن من توحيد الكثيرين حوله، بقولها: «وبالنسبة لي إذا كان هناك مرشح واحد يمكننا أن نتحد خلفه، سيكون حتمًا المرشح الذي سأدعمه».