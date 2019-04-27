تظاهر الآلاف في تايوان احتجاجا على الطاقة النووية

خرج الآلاف من المتظاهرين المناهضين للطاقة النووية إلى الشوارع بمدينتين في تايوان، اليوم السبت، لحث الحكومة على التخلي عن الطاقة النووية وتطوير المزيد من موارد الطاقة المستدامة.

وفي ساحة أمام مكتب الرئيسة تساي إنج-وين في العاصمة تايبيه، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "وداعا للطاقة النووية" و"لا للأسلحة النووية".

وقال المنظمون إن عشرة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات في تايبيه، بينهم سكان وطلاب وممثلو حوالي 140 منظمة مدنية، وفي مدينة كاوهسيونج جنوبي البلاد، شارك ما يقدر بألفين شخص في المظاهرات.

وأعرب سكان المناطق الساحلية الشمالية، حيث يوجد مفاعلان للطاقة النووية، عن قلقهم بشأن العملية المطولة لوقف تشغيل المحطات المتقدمة في العمر والتعامل مع النفايات النووية.

وذكر السكان من كونجلياو، وهي بلدة صغيرة تبعد 40 كيلومترا إلى الشرق من تايبيه، وبها مفاعل نووي شبه مكتمل، إنهم يعارضون العمليات التجارية للمحطة جراء خطوط الصدع النشطة القريبة.

وقال يانج مو-هو، الذي يقطن في كونجلياو، للحشد الذي تجمع في العاصمة: "إذا بدأ عمل المحطة في نهاية الأمر، من المرجح للغاية أن يتسبب في حوادث نووية".

وتزامنت المظاهرات مع الذكرى الـ33 لكارثة تشيرنوبل النووية.

وقالت تساي، التي تسعى إلى ولاية جديدة في يناير، للصحفيين إن إدارتها اتخذت إجراءات للوقف التدريجي للمحطة النووية، والترويج للطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الفحم.

وأضافت: "هدفنا عدم تغيير بقاء تايوان خالية من الطاقة النووية".

وتهدف تساي إلى إزالة تدريجية للطاقة النووية بحلول 2025 ودعت إلى توفير على 20 بالمئة من إجمالي الكهرباء في تايوان من الطاقة المتجددة بحلول هذا الموعد.

وتوفر الطاقة النووية 10 بالمئة من إجمالي إمدادات الكهرباء في تايوان.