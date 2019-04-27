ألمانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى سريلانكا إلا للضرورة

شددت وزارة الخارجية الألمانية من نصائحها الخاصة بالسفر إلى سريلانكا وذلك نظر للوضع الأمني المتوتر هناك.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنها " لا تنصح بالسفر غير الضروري إلى سريلانكا".

كانت الخارجية الألمانية حذرت في وقت سابق من السفر إلى العاصمة كولومبو، بالتحديد وليس إلى سريلانكا بأكملها.

كان انتحاريون فجروا أنفسهم في عيد الفصح يوم الأحد الماضي في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في كولومبو، وفي أعقاب ذلك بساعات قليلة، انفجرت قنبلتان أخريان في فندق ومسكن بضواحي المدينة.

وأسفرت هذه التفجيرات عن مقتل أكثر من 250 شخصا، وفي تطور لاحق، عثرت الشرطة في سريلانكا على 15 جثة، ستة منها لأطفال، بعد سماع دوي عدة تفجيرات في منزل كانت تحاول مداهمته في شرق البلاد، حسبما قال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت.

وكتبت الخارجية الألمانية على موقعها:" نناشد المسافرين بصورة ملحة، تجنب الأماكن العامة والابتعاد عن مناطق الهجمات على وجه الخصوص، ونناشدهم متابعة وسائل الإعلام المحلية والإبقاء على اتصال وثيق مع منظمي الرحلات وشركات الطيران واتباع تعليمات قوات الأمن".