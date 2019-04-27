بوتين: الوضع في شرق أوكرانيا يتصدر جدول اللقاء المحتمل مع الرئيس الأوكراني الجديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يعتزم أن يتصدر الوضع في شرق أوكرانيا جدول أعمال أي محادثات قد يجريها مع الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن بوتين قوله على هامش زيارته الحالية للعاصمة الصينية بكين اليوم السبت إنه يجب الحديث في المقام الأول عن كيفية حل الصراع في شرق أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي مجددا أنه لا يستبعد عقد لقاء مع الممثل الكوميدي والمبتدئ في عالم السياسة الذي فاز مؤخرا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية.

وبحسب تصريحات بوتين، يعتزم الرئيس الروسي النقاش مع زيلينسكي حول موقفه من خطة مينسك لإحلال السلام في شرق أوكرانيا.

كان زيلينسكي أعلن خلال حملته الانتخابية تأييده لإعادة إحياء عملية السلام.

ويتوقع سكان الجمهورية السوفيتية السابقة حلولا من الرئيس القادم، وقال زيلينسكي: " عانى الجميع من هذا الصراع بما يكفي".

كان زيلينسكي حصل في جولة الإعادة على 22ر73% من الأصوات متفوقا بصورة واضحة على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو الذي حصل على 45ر24%.

ومن المنتظر أن يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة بحيث يتولى زيلينسكي، الطامح لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مهام منصبه بحلول الثالث من يونيو المقبل.