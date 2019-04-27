الشرطة الفرنسية: القبض على 42 شخصا من متظاهري السترات الصفراء إثر اشتباكات في ستراسبورج

أعلنت الشرطة الفرنسية مساء اليوم السبت، القبض على 42 شخصا عقب وقوع اشتباكات بين متظاهري السترات الصفراء وعناصر الشرطة خلال إحدى المظاهرات في مدينة ستراسبورج.

وقالت الشرطة إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة ثلاثة من أفراد الأمن، بالإضافة إلى ثلاثة محتجين وأحد المارة، مشيرة إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لاحتواء المظاهرة التي شارك فيها 2000 شخص.

وقد تواصلت الاحتجاجات، التي اندلعت أيضًا في باريس، على الرغم من حزمة جديدة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع بهدف استرضاء مؤيدي حركة السترات الصفراء.

ويستمر أنصار حركة "السترات الصفراء" في الخروج إلى الشوارع منذ نوفمبر احتجاجا على سياسات ماكرون الإصلاحية ومركزية الحكومة.

ونظم أنصار الحركة الاحتجاجية مظاهرات أمام مباني شركات إعلامية في العاصمة الفرنسية مطالبين بـ "معاملة عادلة من الإعلام"، حسبما ذكرت مححطة "بي إف إم تي في".

ووقع الاختيار على ستراسبورج كموقع للاحتجاج بسبب الانتخابات المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث تجذب متظاهرين من ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورج.

وكشف ماكرون يوم الخميس عن رده على المطالب بعد عملية مشاورات دامت شهرا. وتضمنت خفضا ملحوظا في ضرائب الدخل بنحو 5 مليارات يورو (6ر5 مليار دولار)، بالإضافة إلى إعانات للمتقاعدين واستفتاءات بمبادرات من المواطنين.