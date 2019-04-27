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بابا الفاتيكان يتبرع بنحو 500 ألف دولار لصالح اللاجئين على حدود المكسيك

الفاتيكان - أ ش أ
نشر فى : السبت 27 أبريل 2019 - 10:07 م | آخر تحديث : السبت 27 أبريل 2019 - 10:07 م

تبرع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بنحو 500 الف دولار لتمويل مشروعات خيرية لصالح اللاجئين المتمركزين عند الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة.

وأوضح الفاتيكان - في بيان صحفي نقلته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - أن المبلغ سيوزع على 27 مشروعا تعمل تحت مظلة تجمعات كنسية مختلفة فى المكسيك سبق وأن طلبت الحصول على مساعدات مالية بغرض شراء الحاجات الأساسية ومستلزمات الإيواء والطعام للأعداد الهائلة من اللاجئين على الحدود المكسيكية الذين ينتظرون السماح لهم بدخول الأراضي الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت حدودها لاعتبارات أمنية أمام هؤلاء المهاجرين القادمين من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، والذين قطعوا نحو 4 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام أو داخل سيارات متهالكة للوصول إلى الحدود المكسيكية؛ بحثا عن مستقبل أفضل بالولايات المتحدة.


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