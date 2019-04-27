إيران تتهم مسؤولين من أمريكا والشرق الأوسط بدفع واشنطن لحرب مع طهران

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين بدفع الولايات المتحدة إلى الدخول في حرب مع بلاده.

وقال ظريف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يسعى مستشار الأمن القومي في البيت والأبيض جون بولتون والكيان الصهيوني والسعودية والإمارات إلى تغيير النظام في إيران، ويريدون جر الولايات المتحدة الى حرب (عسكرية مع إيران)".

وردا على سؤال عما إذا كانوا يريدون تغيير النظام، أكد ظريف في التصريحات التي أوردتها وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت: "هذا أدني مايريدون تحقيقه. لقد أظهروا جميعهم مصلحة في جر الولايات المتحدة إلى صراع. لا اعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يفعل ذلك، واعتقد أن الرئيس ترامب وعد خلال الحملة الانتخابية بعدم جلب الولايات المتحدة إلى حرب أخرى".

وذكر ظريف أن سياسة ممارسة أقصى ضغوط على إيران لتركيعها مصيرها الفشل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، في شهر مايو الماضي.