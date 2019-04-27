زيارة النائب اليساري الألماني هونكو يزور لمادورو تثير الاستياء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أثار لقاء بين النائب اليساري بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، أندريه هونكو ، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، استياء كبيرا بين الكتل البرلمانية في برلين.

ووصف نائب رئيس كتلة المسيحيين في البرلمان يوهان فاديفول، اللقاء الذي تم في كاراكاس بأنه "فضيحة"، بينما وصفه مسؤول الخارجية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي نيلس شميد بأنه "محزن".

وقال فاديفول لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "بهذه الزيارة يصفع هونكو الشعب المقهور في فنزويلا على وجهه، ويجعل من نفسه ذراعا سياسيا لمادورو".

يعيش مادورو منذ أشهر في صراع مرير على السلطة مع رئيس البرلمان خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه في يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد. ويتهم جوايدو، مادورو بتزوير الانتخابات.

أعلنت الحكومة الألمانية وعدد آخر من الدول الغربية اعترافها بجوايدو رئيسا لفنزويلا.