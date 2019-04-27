وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الضفة الغربية قبل أسبوع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية قبل أسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها نقلا عن السلطات الإسرائيلية بوفاة الفلسطيني خلال تلقيه العلاج في مستشفى إسرائيلي.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن المتوفى كان أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع عند حاجز زعترة العسكري في جنوب نابلس.

وفي حينه، قال جيش الاحتلال إن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنوده قبل أن يتم إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة –توفى على إثرها اليوم- من دون أن يصاب الجنود بأي أذى.