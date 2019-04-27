هنية: صفقة القرن الأمريكية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، اليوم السبت، إن خطة الإدارة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" تستهدف "تصفية القضية الفلسطينية".

وأكد هنية خلال لقاء حواري مع ممثلي فصائل فلسطينية في مدينة غزة على رفض صفقة القرن "جملة وتفصيلا لأنها تستهدف التصفية السياسية لقضية الشعب الفلسطيني".

واعتبر أن ما اتخذته الإدارة الأمريكية من قرارات مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وما تم نشره من تسريبات بشأن صفقة القرن "تضرب الحد الأدنى لكل ما طرح سابقا لحل القضية الفلسطينية".

وقال: "من الخطوات الأمريكية العملية، السعي لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وضم المستوطنات لإسرائيل، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة".

وأضاف: "نؤكد رفضنا للسيادة الإسرائيلية على أي جزء من القدس أو المستوطنات في الضفة الغربية، وأي محاولات لتشتيت الجغرافيا الفلسطينية عبر الفصل بين الضفة وغزة".

وتابع: "شعارنا إننا متحدون على طريق إسقاط صفقة القرن، وليس منا وليس فينا مَن يقبل التعاطي مع الصفقة الأمريكية".

وتعهد هنية بأن تسخر حماس "كل إمكاناتها ومقدراتها من أجل دعم الموقف الوطني القوي المتماسك في رفض صفقة القرن".

وقال: "نعيد التأكيد على أنه لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد لغزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية".

وأضاف: "لن نستطيع مواجهة هذا الوضع إلا بصف موحد، ونقول لإخواننا جميعا إننا مستعدون إلى لقاءات عاجلة وسريعة مع الكل الوطني بدون استثناء، وخاصة مع إخوتنا مع حركة فتح".

ودعا هنية إلى استعادة الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007، معلنا جاهزية حماس لعقد لقاءات مباشرة مع قيادة حركة فتح لهذا الغرض.

وأوضح: "ليس لدينا فيتو (نقض) على أي لقاء وبأي شكل، طالما أنه سيعمل على استعادة الوحدة الوطنية، وتوفير كل عوامل الصمود والقوة للشعب الفلسطيني".

وأكد هنية "الالتزام بكل الاتفاقيات التي وقعناها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية بامتياز مسنودة لكل القوى الوطنية، للتحضير لإجراء انتخابات شاملة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير".

ومن جهته أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام خلال اللقاء، ضرورة السعي لتوحيد الموقف الداخلي الفلسطيني لـ"مواجهة مؤامرة صفقة القرن والحفاظ على الحقوق الفلسطينية".

وحذر عزام من أن "صفقة القرن تشكل خطرًا حقيقيًا على الأمة العربية، ويجب عليهم تبني سياسات تؤكد رفضهم لها".

كما طالب عزام بوقف التطبيع العربي مع إسرائيل "فلا معنى للجامعة العربية برفض صفقة القرن مع استمرار بعض الدول العربية في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".