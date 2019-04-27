السبت 27 أبريل 2019 10:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

أمريكا تدعو تركيا لحل قضية موظف القنصلية الأمريكية «بطريقة عادلة»

واشنطن - د ب أ:
نشر فى : السبت 27 أبريل 2019 - 10:08 ص | آخر تحديث : السبت 27 أبريل 2019 - 10:08 ص

دعت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا، يوم الجمعة، إلى حل "بطريقة عادلة" لقضية موظف بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول يدعى "ميتي كانتورك" الذي تردد أنه تم توجيه تهمة الإرهاب إليه.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية بأن تركيا تشتبه في وجود صلات بين كانتورك ورجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة "لم تشاهد دليلا موثوقا" على أن كانتورك تورط في أنشطة غير قانونية، مضيفا أن كانتورك كان لديه "العديد من الاتصالات" مع مسؤولي الحكومة التركية والأمن كجزء من مهنته المستمرة منذ 30 عاما.

وقال المتحدث: "بإجراء هذه الاتصالات والاحتفاظ بها، كان السيد كانتورك يقوم ببساطة بعمله.. نجدد دعوتنا للحكومة التركية إلى حل هذه القضية بطريقة ملائمة وشفافة وعادلة".

يذكر أن كانتورك هو ثالث موظف في القنصلية الأمريكية تعتقله الحكومة التركية بتهم تتعلق بجولين، الذي تتهمه تركيا بالتخطيط للانقلاب الفاشل عام 2016.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك