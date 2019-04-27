خضر ألمانيا يطالبون بوضع حد أقصى للإيجارات بسبب أزمة المساكن

طالب حزب الخضر في ألمانيا بوضع حد أقصى للإيجارات في المناطق التي تعاني أزمة إسكان.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قالت كاترين جورينج-إيكارت، زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب:" السكن هو القضية الاجتماعية تماما، ويتعين علينا أن نحول دون انفجار جديد لتكاليف الإيجارات".

وجاء في مسودة قرار للكتلة، حصلت "شبيجل" على نسخة منها، اقتراح بألا تزيد نسبة الزيادة في قيمة الإيجار الجديد عن 5% مقارنة بالقيمة المعتادة في المكان الذي تقع فيه العين المؤجرة.

وأوضحت جورينج-إيكارت: "نريد وضع حد أقصى للإيجارات الإقليمية بالنسبة للمناطق التي بها أزمة إسكان، بحيث يتم السماح بارتفاع الإيجار بنسبة 3% بحد أقصى في العام، لكن دون أن يتجاوز القيمة الإيجارية المعتادة في هذه المناطق".

وتنص المسودة على معاقبة المغالاة في القيم الإيجارية واساءة استغلال قانون الإيجارات بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف يورو.

من جانبه، قال متحدث باسم الخضر اليوم إن من المنتظر التصديق على المسودة خلال اجتماع الربيع المغلق للكتلة البرلمانية للحزب في بوتسدام يوم الجمعة المقبل.