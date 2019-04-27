النائب العام الليبي يأمر باحتجاز سفينة إيرانية على قائمة العقوبات الأمريكية

أمر مكتب النائب العام الليبي، اليوم السبت، باحتجاز سفينة إيرانية في ميناء مصراته بعد التأكد من أنها على قائمة العقوبات الأمريكية.

ونسبت قناة (سكاي نيوز ـ عربية) الى مصادر ليبية قولها "إن السفينة الإيرانية تحمل اسم (Shahr E Kord) ، وصلت إلى مصراتة أمس الجمعة".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد قال ، في وقت سابق ، إن سفينة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومتورطة بأعمال مشبوهة رست في ميناء مصراته.

وأوضح المسماري أن السفينة مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية لارتباطها بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني ، وقامت بعمليات غير شرعية في نقل الذخائر والأسلحة والمعدات الحربية.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين ، في أغسطس ونوفمبر 2018 ، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.