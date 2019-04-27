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النائب العام الليبي يأمر باحتجاز سفينة إيرانية على قائمة العقوبات الأمريكية

طرابلس - أ ش أ
نشر فى : السبت 27 أبريل 2019 - 9:25 م | آخر تحديث : السبت 27 أبريل 2019 - 9:25 م

أمر مكتب النائب العام الليبي، اليوم السبت، باحتجاز سفينة إيرانية في ميناء مصراته بعد التأكد من أنها على قائمة العقوبات الأمريكية.

ونسبت قناة (سكاي نيوز ـ عربية) الى مصادر ليبية قولها "إن السفينة الإيرانية تحمل اسم (Shahr E Kord) ، وصلت إلى مصراتة أمس الجمعة".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد قال ، في وقت سابق ، إن سفينة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومتورطة بأعمال مشبوهة رست في ميناء مصراته.

وأوضح المسماري أن السفينة مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية لارتباطها بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني ، وقامت بعمليات غير شرعية في نقل الذخائر والأسلحة والمعدات الحربية.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين ، في أغسطس ونوفمبر 2018 ، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.


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