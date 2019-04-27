مجموعة «أي فاست» السنغافورية تسجل تراجعا في الأرباح

سجلت مجموعة "آي فاست" لإدارة الثروات تراجعا بنسبة 5ر37 بالمئة في الأرباح قبل خصم الضرائب على اساس سنوي حتى 31 مارس الماضي، حيث أضر الاداء السيء في الأسواق المالية وضعف الاستثمارات بالمجموعة بشكل كبير.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، إن المجموعة التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها سجلت أرباحا قيمتها 87ر1 مليون دولار سنغافوري (37ر1 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ99ر2 مليون دولار سنغافوري قبل عام، طبقا لتقرير الشركة اليوم.

وأضافت الشركة أنها تتوقع تحسنا في الإيرادات والربحية في النصف الثاني من العام، وتواصل الاستفادة من قطاع إدارة الثروات في آسيا.

وتراجعت الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 5ر42 بالمئة لتصل إلى 55ر1 مليون دولار سنغافوري.