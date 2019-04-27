وزير الاقتصاد الألماني يطالب الصين بتطبيق تعهداتها بشأن الإصلاح الاقتصادي

طالب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الصين اليوم السبت، بتطبيق تعهداتها بشأن الإصلاح الاقتصادي.

وقال ألتماير في مدينة موتيانيو بالقرب من العاصمة الصينية بكين اليوم السبت، في ختام زيارته للبلاد إن الصين مطالبة الآن بتطبيق جدير بالثقة للتعهدات.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج تعهد مؤخرا بمزيد من الانفتاح الاقتصادي في الصين.

وقال ألتماير إن بلاده تريد تحقيق خطوات تقدم ملموسة في هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة.

ويعتزم ألتماير التوجه إلى الصين مجددا في يونيو المقبل برفقة وفد من رجال الأعمال.

وذكر ألتماير أن الشركات الألمانية التي تستثمر في الصين تريد فرصا مستقبلية في السوق الصينية، موضحًا أن المطلوب هو إزالة النزاعات وتوفير شروط إطارية مستقرة، وقال: "هذا يسهل الاستثمارات".

وبدأ ألتماير زيارته للصين أول أمس الخميس، حيث شارك في القمة الثانية للمبادرة الصينية المثيرة للجدل "الحزام والطريق" أو"طريق الحرير". وتسعى الصين عبر هذه المبادرة إلى الاستثمار على نحو مكثف في طرق تجارية جديدة بين آسيا وأوروبا. وانضمت العديد من الدول لهذه المبادرة، بينما يساور المانيا ودول كبيرة أخرى في الاتحاد الأوروبي شكوكا، لأن الصين لا تلتزم بالمعايير البيئية على سبيل المثال.

وزار ألتماير في اليوم الأخير من جولته الصينية المدينة المحرمة في بكين وسور الصين العظيم في موتيانيو بالقرب من بكين.

وقيم الوزير زيارته للصين على نحو إيجابي، حيث قال: "اعترف أنني كنت متشككا عندما وصلت إلى هنا"، مضيفا في المقابل أن المؤتمر سار على نحو أفضل مما كان يتوقع.

وذكر ألتماير أن الإرادة السياسية لحل المشكلات متوفرة، مضيفا أن هناك إجماع على التعاون الدولي والقواعد العادلة والأسواق الحرة والمفتوحة.