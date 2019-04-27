العراق: اعتقال إرهابيين اثنين والعثور على 9 عبوات ناسفة بصلاح الدين

أعلنت قيادة عمليات سامراء العراقية اليوم السبت، اعتقال إرهابيين اثنين، والعثور على 9 عبوات ناسفة بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.
وذكرت وزارة الدفاع - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "المقر المسيطر في (الدجيل) تمكن من إلقاء القبض على الإرهابيين خوام محمد مغيثي، وعدي حسين محمد كاظم، المطلوبين، وفق المادة 4 إرهاب".
وأشارت إلى أن تنفيذ عملية بحث وتفتيش في منطقة اللاين غرب سامراء؛ أسفر عن العثور على 9 عبوات ناسفة من مخلفات عصابات (داعش) الإرهابية بمحافظة صلاح الدين.
وأعلنت الشرطة العراقية - في وقت سابق اليوم - مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدية بيجي شمال تكريت بالمحافظة ذاتها.