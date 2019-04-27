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العراق: اعتقال إرهابيين اثنين والعثور على 9 عبوات ناسفة بصلاح الدين

ارشيفية
ارشيفية
بغداد - أ ش أ
نشر فى : السبت 27 أبريل 2019 - 6:13 م | آخر تحديث : السبت 27 أبريل 2019 - 6:13 م

أعلنت قيادة عمليات سامراء العراقية اليوم السبت، اعتقال إرهابيين اثنين، والعثور على 9 عبوات ناسفة بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "المقر المسيطر في (الدجيل) تمكن من إلقاء القبض على الإرهابيين خوام محمد مغيثي، وعدي حسين محمد كاظم، المطلوبين، وفق المادة 4 إرهاب".

وأشارت إلى أن تنفيذ عملية بحث وتفتيش في منطقة اللاين غرب سامراء؛ أسفر عن العثور على 9 عبوات ناسفة من مخلفات عصابات (داعش) الإرهابية بمحافظة صلاح الدين.

وأعلنت الشرطة العراقية - في وقت سابق اليوم - مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدية بيجي شمال تكريت بالمحافظة ذاتها.


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