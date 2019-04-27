زعيم حزب الأمة السوداني يدعو إلى الاستمرار في اعتصام القيادة العامة

دعا زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، اليوم السبت، إلى استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة حتى تكتمل أهداف الشعب، مضيفاً: "نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري".

وأضاف المهدي، في مؤتمر صحفي اليوم: "ندعو إلى التعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال"، مضيفا: "نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا".

وأوضح أنه يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، "فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصاً وليس خصخصة."

وأكد المهدي أنهم يخططون لثورة شعبية في أم درمان ومدن سودانية أخرى لقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي أطلت برأسها، على حد وصفه.

كما طالب المهدي بتجريد المؤتمر الوطني من كافة الامتيازات التي حصل عليها ، معتبرا أن من أكثر "عبثيات النظام المباد" التقلب في المحاور مع مراعاة مصالحه، مشدداً على ضرورة ألا يكون لسدنة النظام المباد مشاركة في المرحلة الانتقالية.

وأوضح المهدي أن قضايا الدين والدولة يجب أن تُتَرك للمؤتمر الدستوري ، لافتاً إلى أن النظام السابق أساء للشريعة بصورة بالغة.