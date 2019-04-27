أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين والليبيين وستدافع عن الفلسطينيين

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده ستواصل دعم أشقائها في السودان وليبيا وستدافع عن الفلسطينيين ، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

جاءت تصريحات أردوغان في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ28 لحزبه "العدالة والتنمية" في أنقرة، تعليقا على عدد من الملفات الإقليمية.

وأشار أردوغان إلى أن السودان، الذي يعد بمثابة "القلب لإفريقيا"، تعرض لتدخلات خارجية في جميع شؤونه، خلال الفترة الماضية.

وشدّد الرئيس التركي على الأهمية الكبيرة لأمن واستقرار السودان بالنسبة لمنطقتي شرق ووسط إفريقيا.

وأعرب عن أمله في أن تنتهي الأحداث التي تشهدها البلاد بما يتوافق مع مطالب وتطلعات شعبها.

وحول التطورات في ليبيا، قال أردوغان إن ليبيا باتت تشكل مسرحا لـ"سيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة".

وأضاف أردوغان: "من جهة، هناك حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب، ومن جهة أخرى يوجد ديكتاتور مدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية".

وأكد أردوغان أن تركيا ستقف بقوة إلى جانب أشقائها الليبيين كما فعلت في السابق، و"ستستنفر كل إمكاناتها لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة".

وتطرق الرئيس التركي أيضا إلى الأحداث في الجزائر، التي شدد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلاده بها.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تتابع التطورات عن كثب، وتشعر بالأسف إزاء حالة عدم الاستقرار.

وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن يتم تشكيل حكومة جزائرية تستمد قوتها من الشعب، في أقرب وقت.

ووصف قضية فلسطين والقدس بأنها بمثابة "الجرح النازف" في المنطقة .

وأشار أردوغان إلى أن المنطقة "تحولت إلى برميل بارود بسبب ممارسات إسرائيل التي لا تعترف بالحقوق والقوانين والأخلاق".

وأكد الرئيس التركي أن الحكومة الإسرائيلية "تتطاول دائما على حرمة القدس، وتحتل الأراضي الفلسطينية، وقامت مؤخرًا بضم مرتفعات الجولان السورية".

وشدّد على ضرورة أن تكف الحكومة الإسرائيلية عن سياساتها الخطيرة هذه بشكل فوري.

وأضاف: "مرتفعات الجولان لسورية وليست لاسرائيل التي هي كيان محتل بعمليات الاحتلال التي قاموا بها تدريجيًا منذ عام 1947".

وتابع أردوغان قائلا إن المشاكل لن تُحل دون التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقوق وحريات الفلسطينيين، ويعترف بالقدس الشرقية عاصمة لهذا البلد.

وأكّد أردوغان أن "تركيا ستواصل الدفاع عن قضية القدس وأشقائها الفلسطينيين حتى لو بقيت وحدها".