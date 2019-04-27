وزير الداخلية الإيطالي يؤيد حزب «فوكس» اليميني قبل الانتخابات الإسبانية

أعرب وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، عن تأييده لحزب "فوكس" اليميني المتطرف قبل الانتخابات العامة الإسبانية المقررة يوم الأحد.

وفي رسالة على موقع "فيسبوك" في وقت متأخر من يوم الجمعة، قال سالفيني إنه يتمنى أن يتمكن زعيم حزب فوكس سانتياجو ابسكال "وكل الأصدقاء من فوكس أن يحققوا لإسبانيا نفس التغيير الذي حققه حزب الرابطة لإيطاليا".

ويتولى حزب الرابطة بقيادة سالفيني، وهو حزب قومي مناهض للهجرة، السلطة في إيطاليا منذ يونيو الماضي في حكومة ائتلافية مع حزب خمس نجوم المعارض للمؤسسات الرسمية.

وقال سالفيني إن فوكس والرابطة لديهما أهداف مشتركة، من بينها منع الهجرة غير الشرعية وحماية أوروبا من الإرهاب والتطرف الإسلامي والدفاع عن الأسر التقليدية.