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الصين: توقيع صفقات بقيمة 64 مليار دولار خلال منتدى الحزام والطريق

بكين - د ب أ
نشر فى : السبت 27 أبريل 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : السبت 27 أبريل 2019 - 12:54 م

ذكر الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم السبت، أنه جرى توقيع صفقات تصل قيمتها إلى 64 مليار دولار خلال منتدى "الحزام والطريق" الثاني الذي عقد في بكين.

واستغل شي خطابه الختامي أمام المنتدى ليؤكد أن مشروع البنية التحتية الهائل سيركز على "تنمية مفتوحة ونظيفة وصديقة للبيئة" مع الأطراف المختلفة التي تجري "مشاورات على قدم المساواة".

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة "الحزام والطريق" وهي مشروع تصل قيمته إلى تريليون دولار لإقامة طرق وجسور وخطوط أنابيب وموانئ حول العالم وربطها بالسوق الصينية، بإيقاع الدول النامية في ديون بعرض تمويل رخيص لا يمكنها تحمله.

غير أن خطب شي وكذلك تغطية وسائل الإعلام الصينية الدولية للفعالية، حاولت تبديد هذه المخاوف.

وقال شي إن مبادرة "الحزام والطريق" ستواصل رفض "الحمائية"، في انتقاد للولايات المتحدة التي تبنت سياسات أكثر حمائية في عهد الرئيس دونالد ترامب


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