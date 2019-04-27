الرئيس اليمني يشدد على أهمية التلاحم وحقن الدماء وتوحيد الجهود لمواجهة الميليشات الحوثية

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على أهمية التلاحم وحقن الدماء وتوحيد الإمكانات والجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشات الحوثية ومن يواليها التي تتربص بتعز وأهلها، والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها المختلفة لما فيه مصلحة استقرار المحافظة وتطبيع الأوضاع فيها.

ولفت الرئيس اليمني إلى ما قدمته تعز من تضحيات جسيمة في سبيل ذلك ونحو استكمال التحرير، وبسط نفوذ الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية في المحافظة وبصورة فاعلة وعاجله.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني، مساء أمس، مع محافظ تعز نبيل شمسان للوقوف على أوضاع المحافظة وتداعيات الأحداث الأخيرة التي تشهدها المحافظة.

ووجه الرئيس اليمني محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية ببذل كل الجهد وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة وكافة أبنا تعز الشرفاء لتجاوز أي مشكلات، مشددا على أهمية وقف التصعيد والاختلالات والالتزام التام لتوجيهات قيادة السلطة المحلية بما يحقق امن واستقرار وسلامة أبناء المحافظة جميعاً.