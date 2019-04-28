وفاة مريض نفسي بمستشفى هامبورج الجامعي بعد إجراءات عنيفة من طاقم المستشفى

توفي مريض نفسي بمستشفى جامعة هامبورج-إبندورف اليوم السبت، بعد خمسة أيام من تدخل مثير للجدل لقوة الأمن بالمستشفى.

وكان الرجل (34 عاما) وهو كاميروني الأصل تعرض يوم أحد الفصح للتثبيت من قبل العاملين بالمستشفى بصورة عنيفة ، مما أفقده الوعي.

وذكرت الشرطة اليوم السبت ردا على سؤال أن السلطات تجري تحقيقا الآن بسبب الاشتباه في اعتداء جسيم أفضي إلى الموت.

وكانت الشرطة بدأت تحقيقات في وقت سابق ضد طبيبة وثلاثة من مساعديها.

وأضافت الشرطة أن الجثة سيجري تشريحها الآن من أجل التوصل إلى السبب الدقيق للوفاة.

وأكد المستشفى الجامعي أن المريض توفي أمس الجمعة في وحدة الرعاية المركزة.

وذكر المستشفى في بيان له : "المريض خالف نظام الإقامة بها وكان لا بد من تثبيته مؤقتا على يد خدمات الأمن الخاصة بها، عندما تبين احتياجه إلى مساعدة طبية إضافية لملابسات لم تتضح حتى الآن".