الصدر يدعو إلى عدم الزج بالعراق في الصراع الأمريكي الإيراني

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى عدم الزج بالعراق في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وأن لا تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على الجارة إيران.

وقال الصدر في بيان وزع اليوم "إنني قلق فيما يخص الصراع الإيراني مع الاتحاد الثنائي/أمريكا والكيان الصهيوني/وانعكاساته بالتدخل في الشأن العراقي من كلا الطرفين".

وأضاف الصدر "إنني أريد أن أحافظ على علاقة طيبة مع إيران بحيث أن لاتكون أرضي منطلقا للاعتداء عليها ولاسياستها سببا في الإضرار ببلدي وشعبي".

وطالب الصدر في البيان إلى "توقيع اتفاقية ثنائية بين العراق وإيران تقوم على احترام السيادة لكلا الطرفين أو اتفاقية ثلاثية مع السعودية لإضفاء أجواء السلام ولو جزئيا، وإرسال وفد إلى السعودية التي تود تقاربا مع العراق وشعبه في الوقت الراهن للوقوف على حل بينها وبين جارتنا العزيزة إيران".

كما طالب الصدر "بتشكيل أفواج عراقية وطنية من الجيش والشرطة حصرا وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء لحماية الحدود بصورة دقيقة من أي تدخل من أي جهة كانت وغلق السفارة الأمريكية في العراق في حال زج العراق بهذا الصراع، لكبح لجام الاستكبار والاستعمار العالمي، وإلا ستكون السفارة الأمريكية في مرمى المقاومة مرة أخرى".

وشدد الصدر في بيانه "في حال استمرار الاتحاد الثنائي بين أمريكا والكيان الصهيوني بالإضرار بالعراق، فعلى الحكومة العراقية التعامل بالمثل قدر الإمكان ، وأن تدافع عن نفسها ضد الاحتلال الأمريكي الصهيوني في الأراضي العراقية وغيرها حفاظا على العراق".