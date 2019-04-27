مقتل 12 شخصا في تصادم بين شاحنتين وسط تونس

ذكر مسؤول بقطاع الصحة، أن 12 على الأقل من عمال المزارع لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في حادث تصادم بين شاحنتين، وقع وسط تونس اليوم السبت.

وأضاف مسؤول الصحة بولاية سيدي بوزيد، زاهر الأحمدي أن الحادث وقع بمنطقة السبالة، وسط تونس، طبقا لما ذكرته "إذاعة موزاييك" التونسية اليوم.

وأشار إلى أنّه تم نقل الجثث الاثنتي عشرة إلى المستشفيات، كما تم إرسال 5 سيارات إسعاف بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية لنقل المصابين.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، أن إطار شاحنة كانت تقل فلاحين انفجر مما تسبب في أن يفقد سائقها السيطرة واصطدم بشاحنة تحمل بضائع.