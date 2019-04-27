بوتين يدعو لربط الطريق البحري الشمالي بطريق الحرير الصيني

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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الدول المشاركة في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" المنعقد في بكين، للانضمام إلى مشروعي الطريق البحري الشمالي وطريق الحرير، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم السبت.

وقال الرئيس الروسي في كلمته خلال المنتدى: "نولي اهتماما كبيرا لتطوير الطريق البحري الشمالي... نحن نفكر في إمكانية ربطه بطريق الحرير الصيني وبالتالي إقامة طريق نقل عالمي وتنافسي، يربط شمال شرق، وشرق وجنوب شرق آسيا بأوروبا".

وأضاف بوتين أن هذا المشروع الضخم يعني قيام تعاون وثيق بين دول أوراسيا لزيادة حركة الترانزيت وبناء محطات استقبال البضائع والحاويات في الموانئ وكذلك المراكز اللوجستية، وقال: "ندعو الدول الممثلة هنا للالتحاق بهذا المشروع".

وانطلقت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، في بكين أمس الأول الخميس بحضور قادة وزعماء 37 بلدا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما ستستمر أعمال المنتدى حتى اليوم السبت.

والطريق البحري الشمالي، هو وجهة نقل تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ على طول سواحل شمالي روسيا في الدائرة القطبية الشمالية.

ويعبر هذا الطريق بحور الشمال بمحاذاة سيبيريا إلى الشرق الأقصى الروسي على الحدود مع اليابان وكوريا، وصار متاحا أمام حركة الملاحة البحرية مع ذوبان الجليد في القطب الشمالي.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينج كشف في 2013 عن مبادرة الحزام والطريق التي تهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا.