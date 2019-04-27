وزارة الدفاع الألمانية: نحتاج إلى نفس طويل في أفغانستان

بعد مرور نحو 17 عاما على بدء أول مشاركة للقوات الألمانية في مهمة أفغانستان، لا تلوح في الأفق إمكانية انسحاب قريب للقوات الألمانية من هناك، بحسب تقديرات وزارة الدفاع الألمانية.

وقال وكيل الوزارة المختص بالشؤون البرلمانية، توماس زيلبرهورن، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "من الضروري إحراز الكثير من الخطوات الصغيرة واتباع سياسة النفس الطويل لإحلال السلام في أفغانستان".

ولم يتمكن زيلبرهورن من التنبؤ بالمدة التي يتعين على القوات الألمانية أن تمكثها في أفغانستان، وقال: "نماذج الأزمات في العراق وسوريا أظهرت أن الوضع يزداد سوءا عندما تغيب المساعي نحو استقرار طويل الأمد. لكل بداية نهاية".

وبحسب تقرير إعلامي أمريكي، وسعت حركة طالبان المتشددة، التي سيطرت على أجزاء واسعة من أفغانستان خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2001، نفوذها وسيطرتها مؤخرا في أنحاء البلاد.

ويشارك الجيش الألماني حاليا بنحو 1200 جندي في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المعروفة باسم "الدعم الحاسم". ويبلغ الحد الأقصى الذي حدده البرلمان الألماني لمشاركة الجيش في المهمة 1300 جندي.

وتهدف المهمة إلى دعم وتدريب قوات الأمن المحلية في أفغانستان. وقد أثارت مؤخرا تقارير إعلامية عن خطط سحب الولايات المتحدة جزء من قواتها في أفغانستان استياء الحلفاء.

وأعرب زيلبرهورن عن أمله في أن يزيد "المأزق" العسكري بين طالبان والمعسكر الحكومي في أفغانستان الاستعداد للتفاوض.