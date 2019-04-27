بنوك خاصة تركية تعتزم زيادة الفائدة على الودائع بالليرة الأسبوع المقبل

تعتزم عدة بنوك خاصة في تركيا زيادة أسعار الفائدة التي تدفعها على ودائع العملاء الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية الاقتصادية اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة بخطط هذه البنوك.

وقالت المصادر إن ما لا يقل عن ستة بنوك تتطلع إلى البدء في زيادة أسعار الفائدة على الودائع تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وأضافت المصادر التي لم تكشف بلومبرج عن هويتها أن المديرين يتخذون الآن إجراءات بعدما بدا لهم أن تعرضهم لرد فعل عنيف من قبل السلطات التركية، هو احتمال ضعيف.

وفقا لبلومبرج، تم إبلاغ البنوك بعدم التنافس بشدة بالغة ضد بعضها البعض من أجل اجتذاب ودائع الليرة، وهي إرشادات كانت تهدف إلى الحفاظ على عدم ارتفاع تكاليف الإقراض عن مستواها في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في 31 مارس.

ومن شأن هذه الزيادة تقدتم بعض الدعم لليرة التركية، وهي العملة الرئيسية الأسوأ أداءً في العالم بعد البيزو الأرجنتيني هذا العام، بعدما خسرت 11 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار.