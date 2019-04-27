أمريكا تنصح مواطنيها بإعادة النظر في خطط السفر إلى سريلانكا

نصحت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، مواطنيها، "بإعادة النظر" في خطط السفر إلى سريلانكا نتيجة لخطر وقوع هجمات إرهابية في أعقاب التفجيرات الانتحارية التي وقعت في عيد الفصح وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنها أمرت كل أفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية ممن هم في سن الدراسة بمغادرة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، وأوضحت أنها سمحت بالرحيل التطوعي للموظفين الأمريكيين غير الضروريين وأفراد عائلاتهم.

وحذرت الوزارة من أن "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا".

وأضافت أن "الإرهابيين ربما يهاجمون بدون تحذير مستهدفين مواقع سياحية ومراكز نقل وأسواق ومراكز تجارية ومنشآت حكومية وفنادق ونوادي ومطاعم وأماكن عبادة وحدائق وفعاليات كبرى رياضية وثقافية ومؤسسات تعليمية ومطارات ومستشفيات وغيرها من الأماكن العامة".