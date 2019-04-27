الجيش التونسي يتعقب عناصر إرهابية إثر وفاة عسكري في انفجار لغم

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أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، مساء الجمعة، بوفاة عسكري في انفجار لغم بجبل الشعانبي فيما تتعقب وحدات عسكرية عناصر إرهابية في الجهة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد زكري، أن اللغم انفجر أثناء مرور عربة عسكرية ما تسبب في وفاة عسكري وإصابة ثلاثة جنود آخرين جرى نقلهم الى المستشفى الجهوي في القصرين.

وتتحصن جماعات مسلحة في جبل الشعانبي والمرتفعات الغربية قرب الحدود الجزائرية وتتعمد في الغالب زرع ألغام تقليدية لاعتراض الدوريات العسكرية والقيام بهجمات مباغتة عبر كمائن.

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد عام 2011، لقي العشرات من الجنود حتفهم في عمليات إرهابية فيما أصيب آخرون في انفجار ألغام.