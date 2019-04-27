قوات الحكومة السورية تسيطر على «قرية هورة الجريات» في ريف الرقة الغربي

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سيطرت قوات الحكومة السورية، اليوم السبت، على قرية "هورة الجريات" جنوب مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منها.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سيطرت وحدات الجيش على قرية هورة الجريات 10 كم جنوب مدينة الطبقة".

وأضافت المصادر: "دخلت قوات الجيش إلى القرية دون أي مواجهات واشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقامت بتثبيت نقاطها وأن مروحيات تابعة للجيش حلقت بكثافة في المنطقة".

وتسيطر قوات (قسد) على مدينة الطبقة التي يوجد بها سد الفرات أكبر السدود في سوريا والمنطقة الممتدة بين مدينتي الرقة والطبقة وحاولت طائرات حربية تابعة للجيش السوري التحليق في ريف الطبقة فتصدت لها طائرات التحالف الدولي وأسقطت واحدة منتصف العام الماضي .

وشهدت منطقة الطبقة وريف الرقة الغربي عدة مظاهرات ضد قوات (قسد) كان أعنفها في بلدة المنصورة بداية العام الجاري سقط خلالها قتيل وعشرات الجرحى.