التشكيل الجديد لمجلس قيادة الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا

أسفرت الدورة السبعون للمؤتمر العام للحزب الديمقراطي الحر (الحزب الليبرالي) في ألمانيا عن انتخاب مجلس قيادة جديدة للحزب، الجمعة.

تمثلت أفضل النتائج في حصول الأمين العام الجديد ليندا توتيبيرج (38 عاما)، وتلاها أمين صندوق الحزب هيرمان أوتو زولمس (78 عاما).

وقال الحزب إن حصول زولمس على هذه النتيجة يعد اعترافا بفضله في إجراء إصلاحات على الأوضاع المالية للحزب تمثل تقدما جيدا في هذا الجانب.

وجاءت نتائج مجلس قيادة الحزب وتشكيلته الجديدة كما يلي:

رئيس الحزب: كريستيان لندنر ، وحصل على نسبة 64ر86 % من أصوات المندوبين.

نائب رئيس الحزب: فولفجانج كوبيكي ، وحصل على 65ر84% من الأصوات.

نائب رئيس الحزب: نيكولا بيير ، وحصلت على 55ر58 %.

نائب رئيس الحزب كاتيا زودينج، وحصلت على 59ر81 %.

أمين صندوق الحزب على مستوى الاتحاد الألماني: هيرمان أوتو زولمس وحصل على 64ر92 %.

مساعد الرئاسة: ميشائيل تويرر، وحصل على 70ر74 %.

مساعد الرئاسة: فولكر فيسسينج، وحصل على 80ر87 %.

مساعد الرئاسة: فرانك زيتا، وحصل على 63ر88 %.

الأمين العام للحزب: ليندا توتيبيرج، وحصلت على 80ر92 % من الأصوات.