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البرازيل تعلن خطة لخصخصة خدمة البريد

بوجوتا - (د ب أ)
نشر فى : السبت 27 أبريل 2019 - 1:17 ص | آخر تحديث : السبت 27 أبريل 2019 - 1:17 ص

قال رئيس البرازيل اليميني المتطرف جاير بولسونارو، الجمعة، إن حكومته قد تقوم بخصخصة خدمة البريد في البلاد، والتي تعود أصولها إلى القرن السابع عشر الميلادي.

وقال بولسونارو في تغريدة على تويتر: "لقد وافقنا على دراسة خصخصة الخدمة البريدية".

وأشار إلى أن قضية فساد في خدمة البريد أدت إلى اكتشاف فضيحة أكبر للكسب غير المشروع في البرلمان في عام 2005.

وتخضع الخدمة البريدية التي يبلغ عمرها 356 عاما، حاليا لسلطة وزارة الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا.

ويتضمن جدول أعمال بولسونارو الاقتصادي الليبرالي الجديد، خصخصة العديد من الشركات الحكومية.

وقال وزير الاقتصاد باولو غويديس، أمس، إن الخطة لا تشمل في الوقت الحالي شركة النفط الحكومية العملاقة بتروبراس ، لكن الرئيس "بدأ التفكير في الأمر للمرة الأولى".


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