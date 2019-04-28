ترامب ينظم تجمعا حاشدا في ويسكونسن في تحد مباشر للعشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنظيم تجمع حاشد على غرار الحملات الانتخابية اليوم السبت، في ولاية ويسكونسن، في تنافس مباشر مع حفل سنوي يقام في واشنطن ويحضره صحفيون ومشاهير هوليوود.

وستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتغيب فيها ترامب عن عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، وهو تجمع يتضمن بصورة تقليدية بعض النقد للرئيس وموظفيه وأعضاء الإدارة الأمريكية.

واتخذ ترامب، الذي يشكو بشكل مستمر من إعلام "الإخبار الكاذبة"، خطوة إضافية خلال هذا العام، حيث أمر موظفيه بعدم الحضور.

ورد أوليفر نوكس، الرئيس الحالي للجمعية، على سؤال حول ما تردد عن المقاطعة، قائلا إن الجمعية تتطلع إلى "أمسية ممتعة للاحتفال بالتعديل الأول (للدستور) والصحفيين العظام في الماضي والحاضر والمستقبل".

وبينما ظهر في الأحداث الماضية رؤساء يخضعون للمقالب المضحكة ويضحكون على نقاط ضعفهم، يختار ترامب عقد تجمع بالتزامن مع ذلك في جرين باي بولاية ويسكونسن، إحدى الولايات التي ساعدت في فوزه بانتخابات عام 2016.

وسيكون هذا أول تجمع له منذ أن تم نشر تقرير المستشار الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في تلك الانتخابات.