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هولندا تزدان باللون البرتقالي احتفالا بعيد ميلاد ملكها

امستردام - د ب أ
نشر فى : السبت 27 أبريل 2019 - 3:39 م | آخر تحديث : السبت 27 أبريل 2019 - 3:39 م

ازدانت هولندا باللون البرتقالي، اليوم السبت، احتفالا بعيد ميلاد ملكها، فيليم ألكساندر.

واحتفل الشعب الهولندي بعيد ميلاد ملكهم الـ52 بإقامة المعارض وأسواق السلع المستعملة وعزف الموسيقى، واللون البرتقالي هو لون البيت الملكي الهولندي.

ويُقام موكب الاحتفالات الرسمية بعيد ميلاد الملك، هذا العام في بلدة "اميرسفوت" القديمة التاريخية بالقرب من مدينة أوتريخت.

واصطف الآلاف في الشوارع لرؤية الملك والملكة ماكسيما وبناتهما اماليا والكسيا وادريان.

ويحظى فيليم ألكساندر، الذي صافح الكثيرين في الحشد الآن بنفس الشعبية تقريبا التي كانت تحظى بها والدته، عندما كانت ملكة، طبقا لاستطلاع أخير للرأي.

وكان قد تسلم العرش من الملكة بياتركس في إبريل 2013.


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