100 ناشط يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على تغيرات المناخ

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تظاهر اليوم السبت أكثر من مائة من نشطاء البيئة في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على التغيرات المناخية.

وألقى المتظاهرون بأنفسهم اليوم السبت على أرض شارع وسط برلين وتمددوا كموتى للفت الانتباه إلى مخاطر التغيرات المناخية على الحياة الحيوانية.

وقالت الشرطة إن أكثر من مائة شخص توافدوا إلى مقر المظاهرة في سوق الجندارمية ببرلين.

وفي توقيت رمزي عند الثانية عشرة وخمس دقائق استلقى المتظاهرون وهم أتباع حركة "تمرد المهددين بالانقراض" على الأرض بصورة رمزية للفت الانتباه إلى الأنواع المهددة للانقراض بين الحيوانات عبر تغيرات المناخ.

وبعد الفعالية رقص المتظاهرون معا من أجل الاحتفال بالحياة وبالتمرد ، وفقا لما ذكروا.

كانت هذه الحركة الدولية التي يعني اسمها بالألمانية "تمرد ضد الانقراض" أعلنت أنها ستنظم اليوم السبت إحدى عشرة فعالية احتجاجية في عدد من المدن الألمانية.

وكان أعضاء هذه الحركة أغلقوا منتصف الشهر الجاري جسر أوبرباوم في برلين لعدة ساعات.

وقالت متحدثة باسم الحركة إن أعضاءها نظموا فعاليات مشابهة في كل من أستراليا وكندا وفرنسا والدنمارك.