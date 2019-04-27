متظاهرو «السترات الصفراء» يخرجون لشوارع فرنسا مجددا رغم إجراءات الحكومة لاسترضائهم

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خرج متظاهرو "السترات الصفراء" إلى شوارع فرنسا مجددا اليوم السبت، بالرغم من حزمة تدابير جديدة أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع تهدف إلى استرضائهم.

وفي باريس، تم تنظيم مسيرتين احتجاجيتين، وفي ستراسبورج ، شارك حوالي ألفي شخص في الاحتجاجات، حسبما ذكرت محطة "بي إف إم تي في" التلفزيونية.

وكان أنصار "الكونفدرالية العامة للشغل" النقابية، من بين المشاركين أيضا في المدينة.

وتم اعتقال ثلاثة أشخاص لفترة في ستراسبورج، حسب مسؤولين محليين. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في الجزء الشمالي من المدينة بعد أن حاول متظاهرون ملثمون الدخول إلى منطقة مغلقة.

ويتظاهر أنصار حركة "السترات الصفراء" منذ نوفمبر ضد سياسات ماكرون الإصلاحية ومركزية الحكومة.

ونظم أنصار الحركة الاحتجاجية مظاهرات أمام مباني شركات إعلامية في العاصمة الفرنسية مطالبين بـ "معاملة عادلة من الإعلام"، حسب "بي إف إم تي في".

ووقع الاختيار على ستراسبورج كموقع للاحتجاج بسبب الانتخابات المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث تجذب متظاهرين من ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورج.

وكشف ماكرون يوم الخميس عن رده على المطالب بعد عملية مشاورات دامت شهرا.

وتضمنت خفضا ملحوظا في ضرائب الدخل بنحو 5 مليارات يورو (6ر5 مليار دولار)، بالإضافة إلى إعانات للمتقاعدين واستفتاءات بمبادرات من المواطنين.