القيادة الأمريكية الوسطى: تصدير إيران للإرهاب في المنطقة والعالم يشكل تهديدا طويل الأمد

قال قائد ​القيادة​ الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، إن تصدير ​إيران​ للإرهاب في المنطقة و​العالم​ يشكل تهديدا طويل الأمد.

وأضاف ماكينزي، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" عربية اليوم السبت: "أننا نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة لنضمن أن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني"؛ وستكون لدينا الموارد الضرورية لردع إيران عن أي تحرك قد يكون خطيرا".

وأعرب عن ثقته بأن القيادة الوسطى الأمريكية ستتمتع بالقوة المناسبة لحماية مصالح الولايات المتحدة مع مصالح حلفائها في كل المنطقة.

واستطرد قائلا:" إننا دمرنا تنظيم "داعش" في ​سوريا​، مشيرا إلى أن ما يسمى بـ"دولة داعش" التي كانت واسعة أصبحت الآن لا شيء، مضيفا أنه على المدى الطويل سنخفض عدد قواتنا في سوريا، وهذا الأمر سيتم بحذر".

وأردف قائلا: "إننا واثقون بأن وجودنا سيكون طويل الأجل في ​العراق​، ووجودنا في العراق هو لمكافحة الإرهاب​"، معتبرا أن أفضل حل على المدى الطويل لجماعات مثل "داعش" هو إنشاء قوات محلية أمنية فعالة، مضيفا أن: "ما نقوم به في ​اليمن​ مرتبط مباشرة بالعمليات ضد ​القاعدة​ وداعش".